Россия снова атаковала юг Одесской области дронами, повреждены гражданские объекты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки обошлось без пострадавших. В то же время зафиксировано повреждение объектов гражданского и транспортного назначения.

На местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российских войск против мирного населения Одесской области.

Атаки РФ на Одессу и область

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, российские войска осуществили массированную атаку на Одессу и область, в результате чего в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, в городе уже восстановили электроснабжение для около 180 тысяч потребителей. Работы по подключению всех районов Одессы продолжаются непрерывно. В то же время в ДТЭК сообщили, что из-за массированных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Одессы и области в регионе без света остается около 288 тысяч семей.

По словам главы правительства, теплоснабжение сейчас обеспечено во всех районах города, при этом отдельные котельные запускают поэтапно.