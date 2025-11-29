Росія знову атакує Україну дронами: де загроза ударів
Росіяни пізно ввечері, 29 листопада, вчергове атакують Україну дронами. Ворожі безпілотники було зафіксовано одночасно в кількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні майже протягом всього дня у низці областей були поодинокі випадки фіксації дронів РФ. Однак цього вечора, о 22:23, військові помітили безпілотники у кількох регіонах. Зокрема:
- дрон у Чернігівській області тримав курс на захід;
- безпілотник на півночі Сумщини, рухався курсом на Чернігівщину;
- дрон у Харківській області летить курсом на Полтавську.
- "Шахеду" у Дніпропетровській області рухаться курсом на Кривий Ріг;
- дрон на Полтавщині летить курсом на Кременчук.
- безпілотники в акваторії Чорного моря отримають курс на Одеську область (Татарбунари).
Оновлено о 23:02
Військові зафіксували, що дрони летять на Київському область (з Черкащини) та на Одесу (з Чорного моря).
Тим часом у Києві оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування безпілотників.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Обстріли України
Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада росіяни запустили по Україні 596 дронів і 36 ракет. Станом на 10:30 ранку, силами ППО вдалося збити або придушено 577 повітряних цілей. Серед них - 558 дронів і 19 ракет різних типів.
Зазначимо, що основною ціллю ворога став Київ. В результаті обстрілу наслідки фіксувалися в 7 районах, були пошкоджені будинки, горіли висотні будівлі, дві людини загинули і ще 38 - постраждали.
Також ми писали, що вночі два ворожі безпілотники залетіли на територію Молдови. З цієї причини в країні тимчасово було призупинено авіасполучення.