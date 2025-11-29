ua en ru
Россия снова атакует Украину дронами: где угроза ударов

Суббота 29 ноября 2025 22:54
Россия снова атакует Украину дронами: где угроза ударов Фото: дроны фиксируются минимум в 4 областях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 29 ноября, в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники были зафиксированы одновременно в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сегодня почти в течение всего дня в ряде областей были единичные случаи фиксации дронов РФ. Однако этим вечером, в 22:23, военные заметили беспилотники в нескольких регионах. В частности:

  • дрон в Черниговской области держал курс на запад;
  • беспилотник на севере Сумщины, двигался курсом на Черниговщину;
  • дрон в Харьковской области летит курсом на Полтавскую.
  • "Шахеду" в Днепропетровской области двигаются курсом на Кривой Рог;
  • дрон на Полтавщине летит курсом на Кременчуг.
  • беспилотники в акватории Черного моря получат курс на Одесскую область (Татарбунары).

Обновлено в 23:02

Военные зафиксировали, что дроны летят на Киевском область (из Черкасской области) и на Одессу (с Черного моря).

Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:02 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Россия снова атакует Украину дронами: где угроза ударов

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 29 ноября россияне запустили по Украине 596 дронов и 36 ракет. По состоянию на 10:30 утра, силами ПВО удалось сбить или подавить 577 воздушных целей. Среди них - 558 дронов и 19 ракет различных типов.

Отметим, что основной целью врага стал Киев. В результате обстрелов последствия фиксировались в 7 районах, были повреждены дома, горели высотные здания, два человека погибли и еще 38 - пострадали.

Также мы писали, что ночью два вражеских беспилотника залетели на территорию Молдовы. По этой причине в стране временно было приостановлено авиасообщение.

