Россия снова атакует Украину дронами: где угроза ударов
Россияне поздно вечером, 29 ноября, в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники были зафиксированы одновременно в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сегодня почти в течение всего дня в ряде областей были единичные случаи фиксации дронов РФ. Однако этим вечером, в 22:23, военные заметили беспилотники в нескольких регионах. В частности:
- дрон в Черниговской области держал курс на запад;
- беспилотник на севере Сумщины, двигался курсом на Черниговщину;
- дрон в Харьковской области летит курсом на Полтавскую.
- "Шахеду" в Днепропетровской области двигаются курсом на Кривой Рог;
- дрон на Полтавщине летит курсом на Кременчуг.
- беспилотники в акватории Черного моря получат курс на Одесскую область (Татарбунары).
Обновлено в 23:02
Военные зафиксировали, что дроны летят на Киевском область (из Черкасской области) и на Одессу (с Черного моря).
Тем временем в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения беспилотников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:02 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Обстрелы Украины
Напомним, что в ночь на 29 ноября россияне запустили по Украине 596 дронов и 36 ракет. По состоянию на 10:30 утра, силами ПВО удалось сбить или подавить 577 воздушных целей. Среди них - 558 дронов и 19 ракет различных типов.
Отметим, что основной целью врага стал Киев. В результате обстрелов последствия фиксировались в 7 районах, были повреждены дома, горели высотные здания, два человека погибли и еще 38 - пострадали.
Также мы писали, что ночью два вражеских беспилотника залетели на территорию Молдовы. По этой причине в стране временно было приостановлено авиасообщение.