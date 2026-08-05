Росія знищила вщент центральний склад LIQUI MOLY Ukraine

"Шановні клієнти! Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем", - йдеться в офіційній заяві.

Попри це, представники компанії підтвердили, що всі їхні співробітники наразі знаходяться в безпеці, ніхто з них не постраждав.

"Життя людей - безцінне. Ворог знищив тонни продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", - наголовили в компанії.

Ба більше, вказано, що LIQUI MOLY вже розпочала процес відновленням поставок. Наразі відбувається активне перегруповання та налагодження нових шляхиів доставки.

"Зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію", - запевнили в компанії.

Що відомо про LIQUI MOLY Ukraine

LIQUI MOLY Ukraine - це українське представництво та мережа офіційних дистриб'юторів німецького бренду LIQUI MOLY, який виробляє автомобільні мастила, технічні рідини, присадки та автохімію.

Продукція бренду виготовляється в Німеччині та продається більш ніж у 150 країнах світу.

В Україні LIQUI MOLY займається: