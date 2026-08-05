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Росія знищила вщент центральний склад LIQUI MOLY Ukraine

14:30 05.08.2026 Ср
2 хв
Компанія втратила тонни продукції
aimg Юлія Капітонова
Фото: Наслідки атаки РФ на склад LIQUI MOLY Ukraine (facebook.com/LiquiMolyUkraine)

Уночі 5 серпня російські загарбники атакували центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY Ukraine. Попри це, робота над відновленням поставок уже стартувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву LIQUI MOLY Ukraine у Facebook.

"Шановні клієнти! Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем", - йдеться в офіційній заяві.

Попри це, представники компанії підтвердили, що всі їхні співробітники наразі знаходяться в безпеці, ніхто з них не постраждав.

"Життя людей - безцінне. Ворог знищив тонни продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", - наголовили в компанії.

Ба більше, вказано, що LIQUI MOLY вже розпочала процес відновленням поставок. Наразі відбувається активне перегруповання та налагодження нових шляхиів доставки.

"Зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію", - запевнили в компанії.

Що відомо про LIQUI MOLY Ukraine

LIQUI MOLY Ukraine - це українське представництво та мережа офіційних дистриб'юторів німецького бренду LIQUI MOLY, який виробляє автомобільні мастила, технічні рідини, присадки та автохімію.

Продукція бренду виготовляється в Німеччині та продається більш ніж у 150 країнах світу.

В Україні LIQUI MOLY займається:

  • продажем моторних і трансмісійних олив;
  • реалізацією присадок до пального та мастил;
  • продажем автокосметики й засобів для догляду за автомобілем;
  • співпрацею з автосервісами (СТО), дилерами та роздрібними магазинами.

Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія завдавала ударів не лише по цивільних, а й по українському бізнесу. Зокрема під удари ворога потрапили "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Також РБК-Україна розповідало, що на цьому тлі глава уряду Сергій Корецький почав скликати термінові зустрічі з представниками бізнесу.

Окрім того, стало відомо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по підприємству та Одещині та вбили людину.

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