Росія знищила вщент центральний склад LIQUI MOLY Ukraine

Уночі 5 серпня російські загарбники атакували центральний склад продукції компанії LIQUI MOLY Ukraine. Попри це, робота над відновленням поставок уже стартувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву LIQUI MOLY Ukraine у Facebook.
"Шановні клієнти! Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем", - йдеться в офіційній заяві.
Попри це, представники компанії підтвердили, що всі їхні співробітники наразі знаходяться в безпеці, ніхто з них не постраждав.
"Життя людей - безцінне. Ворог знищив тонни продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", - наголовили в компанії.
Ба більше, вказано, що LIQUI MOLY вже розпочала процес відновленням поставок. Наразі відбувається активне перегруповання та налагодження нових шляхиів доставки.
"Зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію", - запевнили в компанії.
LIQUI MOLY Ukraine - це українське представництво та мережа офіційних дистриб'юторів німецького бренду LIQUI MOLY, який виробляє автомобільні мастила, технічні рідини, присадки та автохімію.
Продукція бренду виготовляється в Німеччині та продається більш ніж у 150 країнах світу.
В Україні LIQUI MOLY займається:
Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія завдавала ударів не лише по цивільних, а й по українському бізнесу. Зокрема під удари ворога потрапили "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Також РБК-Україна розповідало, що на цьому тлі глава уряду Сергій Корецький почав скликати термінові зустрічі з представниками бізнесу.
Окрім того, стало відомо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по підприємству та Одещині та вбили людину.