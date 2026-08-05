Россия полностью уничтожила центральный склад LIQUI MOLY Ukraine

Ночью 5 августа российские захватчики атаковали центральный склад продукции компании LIQUI MOLY Ukraine. Несмотря на это, работа по возобновлению поставок уже стартовала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление LIQUI MOLY Ukraine в Facebook.
"Уважаемые клиенты! Этой ночью в результате вражеского удара наш центральный склад продукции в Украине был полностью уничтожен огнем", - сказано в официальном заявлении.
Несмотря на это, представители компании подтвердили, что все их сотрудники находятся в безопасности, никто из них не пострадал.
"Жизнь людей - бесценна. Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту", - отметили в компании.
Более того, указано, что LIQUI MOLY уже начала процесс восстановлением поставок. В настоящее время происходит активная перегруппировка и налаживание новых путей доставки.
"Сделаем все возможное, чтобы наши партнеры и клиенты как можно быстрее получили нужные масла и автохимию", - заверили в компании.
LIQUI MOLY Ukraine - это украинское представительство и сеть официальных дистрибьюторов немецкого бренда LIQUI MOLY, который производит автомобильные масла, технические жидкости, присадки и автохимию.
Продукция бренда производится в Германии и продается в более чем 150 странах мира.
В Украине LIQUI MOLY занимается:
Напомним, ночью 5 августа Россия наносила удары не только по гражданским, но и по украинскому бизнесу. В частности, под удары врага попали "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".
Также РБК-Украина рассказывало, что на этом фоне глава правительства Сергей Корецкий начал созывать срочные встречи с представителями бизнеса.
Кроме того, стало известно, что сегодня днем россияне ударили по предприятию и Одесской области и убили человека.