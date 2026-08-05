РФ ударила по підприємству на Одещині, є загиблий і постраждалі
5 серпня російські загарбники знову скерували свої ударні дрони на Одеську область. Під удар ворога потрапили цивільні та місцеве підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера.
"Одна людина загинула, ще восьмеро травмовані: ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками", - підтвердив Кіпер.
За його словами, після ворожої атаки на одному з підприємств в Одеському районі спалахнули автомобілі.
Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)
Через це, згідно з останніми даними, одна людина загинула.
"Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані", - наголосив Кіпер.
Він також додав, що рятувальники змогли швидко приборкати пожежі.
Глава ОДА зазначив, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби.
Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)
"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення", - підсумував Кіпер.
Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники ударили ракетами по людному місцю біля Одеси.
Також ми писали, що 3 серпня Росія завдала ударів по транспортній інфраструктурі Одещини.
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