Россия уничтожила склад гуманитарной помощи ООН в Днепре, - УВКБ

В результате российского удара по Днепру был уничтожен склад гуманитарной помощи ООН по делам беженцев. В организации заявили о гибели работников склада и потере помощи для тысяч переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УВКБ ООН .

По словам представительницы агентства Каролины Кастель-Холлингсворт, в результате удара погибли двое работников склада.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям двух работников склада, которые погибли в результате этого ужасного нападения", - заявила она.

Также представительница ООН выразила соболезнования семьям других гражданских, погибших из-за российских атак по Украине за последние сутки.

Склад был поражен баллистической ракетой, после чего на месте возник масштабный пожар. По предварительным оценкам, было уничтожено около 900 паллет гуманитарной помощи общей стоимостью более 1 миллиона долларов.

Вся эта помощь предназначалась для переселенцев и пострадавших от войны жителей Днепропетровская область и других прифронтовых регионов.

Среди уничтоженных запасов были:

одеяла;

матрасы;

гигиенические наборы;

строительные материалы для ремонта поврежденного жилья.

В ООН напомнили о защите гуманитарных миссий

В ООН отметили, что гуманитарные работники и гуманитарные объекты находятся под защитой международного права.

"Эти нападения должны прекратиться", - заявила Кастель-Холлингсворт.

Сейчас агентство работает с украинскими властями и партнерами над пополнением запасов помощи и поиском новых складских помещений.