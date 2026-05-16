Головна » Новини » Війна в Україні

Гуттеріш прокоментував обстріл автомобіля ООН у Херсоні, але не назвав винною Росію

01:17 16.05.2026 Сб
1 хв
Що натомість сказали в ООН, коментуючи російську атаку?
aimg Катерина Коваль
Гуттеріш прокоментував обстріл автомобіля ООН у Херсоні, але не назвав винною Росію Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш (Getty Images)
14 травня в Херсоні двічі обстріляли автомобіль ООН із чітким маркуванням, що належав міжвідомчій гуманітарній місії. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив стурбованість, однак не назвав жодну зі сторін відповідальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессреліз ООН.

Реакція ООН

Заступник речника Генсека Фархан Гак не уточнив, яка зі сторін відкрила вогонь, зазначивши лише, що ООН "працює над встановленням усіх обставин".

Гуттереш нагадав, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися в будь-який час, а цивільний персонал і гуманітарні об'єкти підлягають захисту.

Що сталося

Автомобіль ООН належав до міжвідомчої гуманітарної місії під керівництвом Управління з координації гуманітарних питань.

Обидві сторони конфлікту були заздалегідь повідомлені про прибуття місії. Попри це, машину обстріляли двічі.

Херсон регулярно потрапляє під російські обстріли. Раніше окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку - семеро людей отримали вибухові травми та черепно-мозкові ушкодження.

До цього росіяни вдарили дроном по автобусу в Дніпровському районі - постраждали близько 20 людей, серед них підліток. Через постійні удари у місті майже тиждень не курсував електротранспорт.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
