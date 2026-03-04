Росія змінює ключові цілі масованих ударів по Україні, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"Перехід Росії до нового набору цілей є визнанням того, що її зимова ударна кампанія 2025-2026 років не досягла своїх цілей", - зазначили у ISW.

Аналітики підкреслюють, що Росія, ймовірно, зможе вивчити уроки, отримані під час зимових ударів по енергетиці, для майбутніх ударів по водній інфраструктурі, особливо враховуючи, що обидві системи радянської епохи містять обмежені, але критичні вразливості.

Минула зима показала, що за ряду обставин російські безпілотники можуть таку інфраструктуру пошкодити або знищити, незважаючи на їхнє невелике корисне навантаження.