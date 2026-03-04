ua en ru
Росія змінює ключові цілі масованих ударів по Україні, - ISW

11:25 04.03.2026 Ср
2 хв
Що РФ може атакувати замість енергетики?
aimg Константин Широкун
Росія змінює ключові цілі масованих ударів по Україні, - ISW Фото: Росія змінює ключові цілі масованих ударів по Україні (Getty Images)

Російська Федерація змінює основні цілі масованих ударів по Україні, зсунувши фокус на руйнування водної інфраструктури великих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Читайте також: РФ запустила майже 150 дронів з різних напрямків: деталі нічної атаки по Україні

"Перехід Росії до нового набору цілей є визнанням того, що її зимова ударна кампанія 2025-2026 років не досягла своїх цілей", - зазначили у ISW.

Аналітики підкреслюють, що Росія, ймовірно, зможе вивчити уроки, отримані під час зимових ударів по енергетиці, для майбутніх ударів по водній інфраструктурі, особливо враховуючи, що обидві системи радянської епохи містять обмежені, але критичні вразливості.

Минула зима показала, що за ряду обставин російські безпілотники можуть таку інфраструктуру пошкодити або знищити, незважаючи на їхнє невелике корисне навантаження.

Війська РФ не припиняють ударів по Україні

Нагадаємо, що вранці війська РФ атакували Миколаїв ударними дронами. При цьому зафіксовано приліт поблизу пасажирського вагона потяга.

За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, на місці удару виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізували. На місці працюють усі необхідні служби.

Загалом, вночі Росія атакувала Україну 149 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Також російські окупанти в ніч на 2 березня масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж.

