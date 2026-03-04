ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия меняет ключевые цели массированных ударов по Украине, - ISW

11:25 04.03.2026 Ср
2 мин
Что РФ может атаковать вместо энергетики?
aimg Константин Широкун
Россия меняет ключевые цели массированных ударов по Украине, - ISW Фото: Россия меняет ключевые цели массированных ударов по Украине (Getty Images)

Российская Федерация меняет основные цели массированных ударов по Украине, сдвинув фокус на разрушение водной инфраструктуры крупных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Читайте также: РФ запустила почти 150 дронов с разных направлений: детали ночной атаки по Украине

"Переход России к новому набору целей является признанием того, что ее зимняя ударная кампания 2025-2026 годов не достигла своих целей", - отметили в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Россия, вероятно, сможет изучить уроки, полученные во время зимних ударов по энергетике, для будущих ударов по водной инфраструктуре, особенно учитывая, что обе системы советской эпохи содержат ограниченные, но критические уязвимости.

Прошлая зима показала, что при ряде обстоятельств российские беспилотники могут такую инфраструктуру повредить или уничтожить, несмотря на их небольшую полезную нагрузку.

Войска РФ не прекращают ударов по Украине

Напомним, что утром войска РФ атаковали Николаев ударными дронами. При этом зафиксирован прилет вблизи пассажирского вагона поезда.

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, на месте удара возник пожар. Легкие ранения получил мужчина, его госпитализировали. На месте работают все необходимые службы.

В общем, ночью Россия атаковала Украину 149 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Также российские оккупанты в ночь на 2 марта массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров.

