РФ запустила майже 150 дронів з різних напрямків: деталі нічної атаки по Україні
У ніч на 1 березня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 3 березня до ранку 4 березня росіяни атакували 149 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 100 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 3 березня російські окупанти знову тероризували Україну ударними дронами. Силам ППО вдалося знищити 127 зі 136 запущених безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у трьох локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще у трьох місцях.
Зокрема, під ударом опинився Харків. У Шевченківському районі міста уламки ворожого дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках та кілька автомобілів.
В Одеській області внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та транспортної інфраструктури. Постраждали склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито вікна в адміністративних будівлях.