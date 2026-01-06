Росія змінила тактику ударів "Шахедами" по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі

За його словами, якщо раніше ворог запускав безпілотники на висоті 3000-4000 метрів, то під час останньої атаки по Запоріжжю дрони летіли на висоті близько 250 метрів.

Таким чином російська армія намагається постійно змінювати тактику застосування озброєння та шукати слабкі місця в обороні.

Федоров також зазначив, що раніше окупанти активно використовували русло Дніпра для запуску "Шахедів" і дронів типу "Молнія", однак зараз така тактика вже не працює.

Водночас він не став розкривати нові маршрути запуску безпілотників.

Окремо голова ОВА наголосив, що ефективність атак дронів "Молнія" по Запоріжжю суттєво знизилася. За його словами, до міста долітає менше ніж 10% таких безпілотників.

"Ворог запускає десятки, а долітає, наприклад, два. Був день, коли ми збили 86 “Молній”. Це окрема велика робота", - підсумував Федоров.



