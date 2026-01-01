ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі

Четвер 01 січня 2026 23:56
UA EN RU
У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі Фото: ворог масовано атакує Запоріжжя дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 1 січня, завдають ударів по Запоріжжю. У місті внаслідок ворожої атаки вже зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:32.

Перед цим Федоров писав про загрозу застосування безпілотників по області. Пізніше він продовжував інформувати про рух дронів РФ, які у більшості тримали курс саме на Запоріжжя. Вже о 23:45 стало відомо про пожежу.

"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі

Після цього глава ОВА продовжив фіксувати ударні дрони росіян, які рухаються на різні райони Запоріжжя.

Оновлено о 00:03

"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - поінформував Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 31 грудня в Запорізькій області повітряна тривога тривала вдень більше чотирьох годин. Під час тривалого сигналу в самому Запоріжжі були чутні вибухи.

Пізніше Іван Федоров уточнив, що в результаті обстрілу виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури.

Крім того, ввечері того ж дня, незадовго до Нового року, росіяни повторно атакували місто. В результаті цього обстрілу РФ пошкодила багатоповерхівку, а також загорілися автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Дрони
Новини
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем