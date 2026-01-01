У Запоріжжі пролунали вибухи: після ударів РФ виникли пожежі
Російські окупанти пізно ввечері, 1 січня, завдають ударів по Запоріжжю. У місті внаслідок ворожої атаки вже зафіксовано пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 23:32.
Перед цим Федоров писав про загрозу застосування безпілотників по області. Пізніше він продовжував інформувати про рух дронів РФ, які у більшості тримали курс саме на Запоріжжя. Вже о 23:45 стало відомо про пожежу.
"Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання. Повітряна тривога продовжуються. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.
Після цього глава ОВА продовжив фіксувати ударні дрони росіян, які рухаються на різні райони Запоріжжя.
Оновлено о 00:03
"Ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки. Попередньо, без постраждалих", - поінформував Федоров.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:56 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.
Обстріли Запоріжжя
Нагадаємо, 31 грудня в Запорізькій області повітряна тривога тривала вдень більше чотирьох годин. Під час тривалого сигналу в самому Запоріжжі були чутні вибухи.
Пізніше Іван Федоров уточнив, що в результаті обстрілу виникло кілька пожеж, а під удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури.
Крім того, ввечері того ж дня, незадовго до Нового року, росіяни повторно атакували місто. В результаті цього обстрілу РФ пошкодила багатоповерхівку, а також загорілися автомобілі.