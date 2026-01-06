Россия изменила тактику ударов "Шахедами" по Запорожью: в ОВА раскрыли детали

Российские войска уменьшили высоту применения ударных дронов типа "Шахед" во время атак на Запорожье, пытаясь обойти украинскую систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По его словам, если раньше враг запускал беспилотники на высоте 3000-4000 метров, то во время последней атаки по Запорожью дроны летели на высоте около 250 метров.
Таким образом российская армия пытается постоянно менять тактику применения вооружения и искать слабые места в обороне.
Федоров также отметил, что ранее оккупанты активно использовали русло Днепра для запуска "Шахедов" и дронов типа "Молния", однако сейчас такая тактика уже не работает.
В то же время он не стал раскрывать новые маршруты запуска беспилотников.
Отдельно глава ОВА отметил, что эффективность атак дронов "Молния" по Запорожью существенно снизилась. По его словам, в город долетает менее 10% таких беспилотников.
"Враг запускает десятки, а долетает, например, два. Был день, когда мы сбили 86 "Молний". Это отдельная большая работа", - подытожил Федоров.
Запорожье и область ежедневно находятся под ударами российских оккупантов, которые применяют дроны, ракеты и артиллерию.
Сегодня днем, 6 января, враг атаковал ударным беспилотником автомобиль полицейских, в результате чего ранения получили три человека.
Во время новогодних праздников обстрелы не прекращались.
В ночь на 2 января Запорожье подверглось одной из самых массированных дроновых атак - под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура, зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений.
Вечером 1 января россияне нанесли около 10 ударов по городу, что привело к пожарам.
31 декабря воздушная тревога в Запорожской области продолжалась более четырех часов, в самом Запорожье раздавались взрывы.
Впоследствии начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в результате обстрелов возникло несколько пожаров, а под удар попал объект промышленной инфраструктуры.