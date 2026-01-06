Россия изменила тактику ударов "Шахедами" по Запорожью: в ОВА раскрыли детали

По его словам, если раньше враг запускал беспилотники на высоте 3000-4000 метров, то во время последней атаки по Запорожью дроны летели на высоте около 250 метров.

Таким образом российская армия пытается постоянно менять тактику применения вооружения и искать слабые места в обороне.

Федоров также отметил, что ранее оккупанты активно использовали русло Днепра для запуска "Шахедов" и дронов типа "Молния", однако сейчас такая тактика уже не работает.

В то же время он не стал раскрывать новые маршруты запуска беспилотников.

Отдельно глава ОВА отметил, что эффективность атак дронов "Молния" по Запорожью существенно снизилась. По его словам, в город долетает менее 10% таких беспилотников.

"Враг запускает десятки, а долетает, например, два. Был день, когда мы сбили 86 "Молний". Это отдельная большая работа", - подытожил Федоров.