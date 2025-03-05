Росія змінила тактику. Чи готується ворог до нової ракетної атаки: думка експерта

Росія веде підготовку до наступного масованого ракетного удару по Україні. Простежується також і зміна тактики ворога, який останнім часом обирає ціль концентрованіше та б'є по ній більшою кількістю ракет.

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Як ворог змінив тактику обстрілів

Експерт зазначив, що агресор постійно веде підготовку до завдання ракетних ударів, а що стосується дронових атак, то вони не припиняються практично щодобово. РФ завдає ударів "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема газовидобувної галузі України.

"Це одна із пріоритетних цілей зараз для ворога. Що стосується ракет, то помітна зміна тактики, яку ворог зараз застосовує. Удари стали більш концентрованіші", - сказав Мусієнко.

Він пояснив, що російські удари останнім часом не по всій території України розповсюджуються, а по одній-двох областях, або ж іноді двох-трьох населених пунктах чи об'єктах, куди ворог хоче завдати удару.

Росія готує наступний удар

"Щодо підготовки РФ до ракетного удару. Звичайно, у міру того як виробляються ракети, накопичуються, вони одразу готують наступний удар. Зараз така підготовка теж ведеться", - вважає експерт.

Він погоджується, що зараз окупанти стали випускати менше ракет під час масованого обстрілу, обираючи цілі концентрованіше, а не розпорошуючи зусилля.

"Вони (росіяни - ред.) намагаються завдавати ударів більш цілеспрямовано, але більшою кількістю ракет, ніж це було до цього. Якщо раніше по якомусь об'єкту/цілі могло летіти 2-3 ракети, то зараз, наприклад, летить 7-8. В цьому і полягає зміна їхніх підходів", - акцентував Мусієнко.

Чи підвищує ризики пауза допомозі від США

Також експерт оцінив, чи можуть російські війська вдарити масовано по Україні на тлі того, що США призупинили надання військової допомоги Києву.

"Скажімо так, ризики того, що ми не будемо отримувати допомогу, вони звичайно присутні. Тому що нам потрібні системи ППО. Але це, на мою думку, точно не ризики прямо там "найближчого часу і перспективи". Тому росіянам тоді доведеться чекати значно довго", - вважає Мусієнко.

Але при цьому, звертає увагу експерт, не треба забувати, що рішення США має тимчасовий характер.

"Воно просто на паузі. Тож американці так само можуть і відновити допомогу. Отже, перед росіянами теж тут невизначеність насправді", - підсумував співрозмовник.