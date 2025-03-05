Россия сменила тактику. Готовится ли враг к новой ракетной атаке: мнение эксперта

Россия ведет подготовку к следующему массированному ракетному удару по Украине. Прослеживается также и изменение тактики врага, который в последнее время выбирает цель более концентрированно и бьет по ней большим количеством ракет.

Содержание

Как враг изменил тактику обстрелов

Эксперт отметил, что агрессор постоянно ведет подготовку к нанесению ракетных ударов, а что касается дроновых атак, то они не прекращаются практически ежесуточно. РФ наносит удары "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры, в частности газодобывающей отрасли Украины.

"Это одна из приоритетных целей сейчас для врага. Что касается ракет, то заметно изменение тактики, которую враг сейчас применяет. Удары стали более концентрированные", - сказал Мусиенко.

Он пояснил, что российские удары в последнее время не по всей территории Украины распространяются, а по одной-двум областям, или же иногда двум-трем населенным пунктам или объектам, куда враг хочет нанести удар.

Россия готовит следующий удар

"Касательно подготовки РФ к ракетному удару. Конечно, по мере того как производятся ракеты, накапливаются, они сразу готовят следующий удар. Сейчас такая подготовка тоже ведется", - считает эксперт.

Он соглашается, что сейчас оккупанты стали выпускать меньше ракет во время массированного обстрела, выбирая цели более концентрированно, а не распыляя усилия.

"Они (россияне - ред.) пытаются наносить удары более целенаправленно, но большим количеством ракет, чем это было до этого. Если раньше по какому-то объекту/цели могло лететь 2-3 ракеты, то сейчас, например, летит 7-8. В этом и заключается изменение их подходов", - акцентировал Мусиенко.

Повышает ли риски пауза помощи от США

Также эксперт оценил, могут ли российские войска ударить массированно по Украине на фоне того, что США приостановили предоставление военной помощи Киеву.

"Скажем так, риски того, что мы не будем получать помощь, они конечно присутствуют. Потому что нам нужны системы ПВО. Но это, по моему мнению, точно не риски прямо там "ближайшего времени и перспективы". Поэтому россиянам тогда придется ждать значительно долго", - считает Мусиенко.

Но при этом, обращает внимание эксперт, не надо забывать, что решение США имеет временный характер.

"Оно просто на паузе. Поэтому американцы так же могут и возобновить помощь. Так что перед россиянами тоже здесь неопределенность на самом деле", - подытожил собеседник.