РФ атакує Україну ракетами: що відомо

У повітряний простір України під ранок, 25 лютого, зайшли ворожі крилаті ракети. Перед тим фіксувалися пуски з російської стратегічної авіації з району Енгельса у бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"Увага! Крилаті ракети в Чернігівській області, в південному напрямку", - йдеться в заяві військових о 05:50.

Ракети противника продовжують рух в напрямку Київської області, додали у Повітряних силах.

О шостій ранку військові розповіли, що крилаті ракети змінили напрямок руху, і прямують у бік Полтавської області.

"В повітряному просторі Полтавщини. Пирятин в укриття!" - йдеться в заяві військових.

О 06:05 у Повітряних силах заявили про зміну руху крилатих ракет ворога на Черкащину, зокрема в напрямку Черкас. Місцевих мешканців просять бути в укриттях.

Додамо, черкаські пабліки повідомили про вибух, яки було чути поблизу міста.

Пізніше військові розповіли, що крилаті ракети противника продовжили рух в напрямку Капітанівки Кіровоградської області.

Потім стало відомо про рух ракет на південний захід, а також фіксувалася зміна курсу в напрямку Калинопіль /Тальне Черкаської області, та чергова зміна курсу руху крилатих ракет в напрямку Буки (Черкащина).

Зазначимо, що по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Також зауважимо, що за даними Військово-Морських сил ЗСУ, станом на ранок в Чорному морі фіксується 1 носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. Між тим в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Комбінована повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 лютого російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО у Києві та області.

Пізніше вночі на тлі загрози ракетних та бомбових ударів в районі міста Харків було чути вибухи. Як розповіли в Харківській ОВА, ворог обстріляв Дергачі під Харковом, і внаслідок цього були поранені дві людини, також фіксувалося пошкодження приватних житлових будинків.

Під ранок через російський удар "Шахедами" по Сумах була пошкоджена житлова багатоповерхівка, постраждала людина.

Також у Києві було чути вибухи на тлі загрози дронових атак, а в Київській області знову розпочалася робота ППО.

У Повітряних силах о 05:25 повідомили, що попередньо відбулися пуски крилатих ракет з 4-х російських стратегічних бомбардувальників з району міста Енгельс.