Росія злякалась HIMARS в Японії та почала погрожувати "неминучою відповіддю"
Сили самооборони Японії в рамках військових навчань на полігоні Яусубецу використали РСЗВ HIMARS, що налякало Російську Федерацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Росії.
"12 жовтня Посольству Японії в Москві було заявлено рішучий протест у зв'язку з випробуванням 10 жовтня реактивних систем залпового вогню HIMARS Силами самооборони Японії", - йдеться у повідомленні.
За словами російського МЗС, це відбувалось в безпосередній близькості від російських кордонів. Також російську сторону здивували згадки у японських ЗМІ щодо проведення цих тренувальних заходів, які пов'язали із російською агресією в Україні.
"Розглядаємо військові навчання, що відбулися, як виклик забезпеченню безпеки далекосхідного регіону нашої країни і наполягаємо на негайному припиненні подібних дій", - додали в МЗС РФ.
Росіяни попередили японську сторону "про неминучість відповідних заходів у відповідь з метою блокування військових загроз Росії".
Нагадаємо, що раніше США перекинули до Японії установки HIMARS з далекобійними ракетами.
Раніше стало відомо, що Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак з боку Китаю.
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