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Росія злякалась HIMARS в Японії та почала погрожувати "неминучою відповіддю"

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Японія, Середа 12 жовтня 2022 19:13
Росія злякалась HIMARS в Японії та почала погрожувати "неминучою відповіддю" Фото: Росія злякалась HIMARS в Японії та почала погрожувати "неминучою відповіддю" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сили самооборони Японії в рамках військових навчань на полігоні Яусубецу використали РСЗВ HIMARS, що налякало Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Росії.

"12 жовтня Посольству Японії в Москві було заявлено рішучий протест у зв'язку з випробуванням 10 жовтня реактивних систем залпового вогню HIMARS Силами самооборони Японії", - йдеться у повідомленні.

За словами російського МЗС, це відбувалось в безпосередній близькості від російських кордонів. Також російську сторону здивували згадки у японських ЗМІ щодо проведення цих тренувальних заходів, які пов'язали із російською агресією в Україні.

"Розглядаємо військові навчання, що відбулися, як виклик забезпеченню безпеки далекосхідного регіону нашої країни і наполягаємо на негайному припиненні подібних дій", - додали в МЗС РФ.

Росіяни попередили японську сторону "про неминучість відповідних заходів у відповідь з метою блокування військових загроз Росії".

Нагадаємо, що раніше США перекинули до Японії установки HIMARS з далекобійними ракетами.

Раніше стало відомо, що Японія розглядає можливість розміщення тисячі крилатих ракет великої дальності для посилення своїх оборонних можливостей у разі ймовірних атак з боку Китаю.

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