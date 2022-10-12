Россия испугалась HIMARS в Японии и начала угрожать "неизбежным ответом"
Силы самообороны Японии в рамках военных учений на полигоне Яусубецу использовали испугавшее Российскую Федерацию РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД России.
"12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии", - говорится в сообщении.
По словам российского МИДа, это происходило в непосредственной близости от российских границ. Также российскую сторону удивили упоминания японских СМИ относительно проведения этих тренировочных мероприятий, которые связали с российской агрессией в Украине.
"Рассматриваем состоявшиеся военные учения, как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий", - добавили в МИД РФ.
Россияне предупредили японскую сторону "о неизбежности ответных мер с целью блокирования военных угроз России".
Напомним, ранее США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами.
Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысяч крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.
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