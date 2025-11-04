Росія в жовтні обрушила на Україну рекордну кількість КАБів

Удари КАБами

Нагадаємо, нещодавно російська армія вперше атакувала Одеську область керованими авіабомбами. Це відбулося під час повітряної атаки 24 жовтня.

За даними військових, регіон атакували трьома КАБами. Дві авіабомби збили, ще одна впала на відкритій ділянці місцевості.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше повідомляли, що Росія почала серійне виробництво авіабомб із модулями планування та корекції (УМПК).

Такі боєприпаси відомі під назвами "Грім-1" і "Грім-2", однак мають однакові характеристики - радіус дії становить 150-200 км. Під час останніх випробувань дальність польоту сягала 193 км.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, перші удари такими авіабомбами були зафіксовані по Дніпру, а зараз Росія застосовує їх і проти інших українських міст.

