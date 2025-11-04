Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов

Удары КАБами

Напомним, недавно российская армия впервые атаковала Одесскую область управляемыми авиабомбами. Это произошло во время воздушной атаки 24 октября.

По данным военных, регион атаковали тремя КАБами. Две авиабомбы сбили, еще одна упала на открытом участке местности.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее сообщали, что Россия начала серийное производство авиабомб с модулями планирования и коррекции (УМПК).

Такие боеприпасы известны под названиями "Гром-1" и "Гром-2", однако имеют одинаковые характеристики - радиус действия составляет 150-200 км. Во время последних испытаний дальность полета достигала 193 км.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, первые удары такими авиабомбами были зафиксированы по Днепру, а сейчас Россия применяет их и против других украинских городов.

Подробнее обо всем, что известно об этом очередном российском оружии терроризма - в материале РБК-Украина.