Майже 1200 окупантів, артсистеми та ППО: Генштаб про втрати РФ за добу

Росіяни втратили за добу на фронті майже 1200 солдатів, до 300 безпілотників, багато техніки та артсистеми. Також Силам Оборони вдалось знищити одну ППО окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб в Facebook.

З 24 лютого 2022 року по 7 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 6 листопада за добу на фронті відбулось понад 160 боїв. Більше третини з них припадає на Покровський напрямок.

РБК-Україна повідомляло також, що за попередню добу, з 5 на 6 листопада, окупанти втратили в боях проти України понад 1100 солдатів.

Також українські військові знищили 15 артсистем, 84 одиниці автотехніки та 172 дрони оперативно-тактичного рівня.

Як відомо, наразі на фронті йдуть активні бої за Покровськ, який Москва запланувала захопити до лютого. Україна направила в місто різні підрозділи Сил Оборони - окрім ЗСУ в Покровську бійці ССО, Нацгвардії, ГУР і так далі.

Хоча росіянам вдалось частково пробратись у місто невеликими групами, Покровськ досі не здається окупантам.