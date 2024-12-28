Росія збільшить виробництво дронів "Шахед" у 2025 році, - ISW
Росія ще не здолала обмеження у здатності виробляти та використовувати безпілотники "Шахед". Країна-агресор, імовірно, продовжить боротися з цими обмеженнями і в 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Інститут уже звертав увагу на ознаки того, що західні санкції ускладнюють можливість Росії отримувати якісні компоненти для безпілотників "Шахед" і що агресор все більше покладається на низькоякісні китайські двигуни для живлення дронів цього типу.
Водночас, українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби також дозволяють ЗСУ більш ефективно відбивати удари важких безпілотників "Шахед".
В ISW прогнозують, що російські війська, ймовірно, будуть і надалі продовжувати коригувати свої ударні пакети впродовж зими 2024-2025 років для завдання суттєвої шкоди українській енергосистемі та критичній інфраструктурі.
"Росія, ймовірно, має намір і надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників "Шахед" після очікуваного підписання в січні 2025 року російсько-іранської Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство", - зазначає Інститут вивчення війни.
Росія нарощує виробництво "Шахедів"
За даними CNN, російський завод із виробництва дронів "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) у період з січня по вересень цього року подвоїв кількість випущених БпЛА, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Тим часом серійні номери на корпусах збитих дронів "Шахед" сягнули позначки 12 тисяч.
За даними американських ЗМІ, напередодні інавгурації Дональда Трампа, Росія та Іран можуть підписати новий Договір про стратегічне партнерство.
Близько чверті всіх поставок зброї Ірану в Росію, забезпечує іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані.
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