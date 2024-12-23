Серійні номери "Шахедів" досягли позначки 12 тисяч: у Defense Express пояснили, що це означає

Один зі збитих російських далекобійних дронів-камікадзе типу Shahed-136 мав серійний номер "Ы 11934". Відповідне фото було зроблено агенцією Anadolu та розповсюджене через фотоагентство Getty Images.

Зазначається, що на фото зображено уламки дрона, яким росіяни намагались вдарити по місту Харків 21 грудня.

Defense Express зазначає, що у випадку, якщо номера були без пропусків, то це свідчить, що Росія виготовила за 2024 рік вже близько 10 тисяч "Шахедів" на своїх потужностях. У виданні зауважили, що у лютому 2024 року дрони з індексом "Ы" були з номерами понад 2600. При цьому перший випадок такого маркування був помічений у липні минулого року.

Також варто нагадати, що спочатку Росія використовувала дрони з індексом "М". Вважається, що вони були виключно іранської збірки. Потім з'явився індекс "К" та, обмежено, "КБ". Це може бути маркування дронів, які вже почали збирати у РФ, але ця серія вже не зустрічається.

У Defense Express вважають, що таке маркування може свідчити про те, що російське виробництво "Шахедів" в Алабузі вийшло на дуже значний темп виробництва дронів. При цьому не 1 тисяча на місяць, бо це середній темп за рік під час якого щомісячні обсяги лише збільшувались. Бо станом на кінець жовтеня цього року фігурував номер "Ы 7069"

Модифікація іранського безпілотника Shahed

Раніше ми писали про те, що в Тегерані представили нову модифікацію ударного БПЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.

Також за даними ЗМІ, російський завод в "Алабузі" планував виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня цього року він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів.