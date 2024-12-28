Россия увеличит производство дронов "Шахед" в 2025 году, - ISW

Россия еще не преодолела ограничения в способности производить и использовать беспилотники "Шахед". Страна-агрессор, вероятно, продолжит бороться с этими ограничениями и в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Институт уже обращал внимание на признаки того, что западные санкции затрудняют возможность России получать качественные компоненты для беспилотников "Шахед" и что агрессор все больше полагается на низкокачественные китайские двигатели для питания дронов этого типа.

В то же время, украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы также позволяют ВСУ более эффективно отражать удары тяжелых беспилотников "Шахед".

В ISW прогнозируют, что российские войска, вероятно, будут и в дальнейшем продолжать корректировать свои ударные пакеты в течение зимы 2024-2025 годов для нанесения существенного вреда украинской энергосистеме и критической инфраструктуре.

"Россия, вероятно, намерена и в дальнейшем увеличивать производство и использование беспилотников "Шахед" после ожидаемого подписания в январе 2025 года российско-иранского Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отмечает Институт изучения войны.