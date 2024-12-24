Син радника аятоли Хаменеї постачає іранську зброю в Росію, - Bloomberg
Іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані забезпечує близько чверті всіх поставок зброї з Ірану в Росію. Мова про деталі для безпілотників і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, Хоссейн Шамхані - син колишнього міністра оборони Ірану, який зараз перебуває на посаді радника верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.
Bloomberg пише, що Шамхані володіє мережею компаній, які забезпечують експорт нафти і нафтопродуктів з Ірану і Росії через країни, що не приєдналися до західних санкцій. Його компаніям належить флот з десятків суден, серед яких танкери і вантажні судна.
Як уточнюють журналісти, щонайменше два судна, які пов'язані з компаніями іранського бізнесмена, 2023 року брали участь у перевезеннях іранської зброї, деталей для дронів і товарів подвійного призначення з Ірану в Росію.
Йдеться про судна Sea Castle (також відоме як Tooka) і Sea Anchor (також відоме як Roja). Цього року вони здійснили щонайменше п'ять рейсів з іранських портів до Астрахані.
За даними джерел видання, Росія платить за такі поставки Ірану нафтою.
Іран - союзник Росії
Нагадаємо, Іран надає Росії військову допомогу у війні проти України. Зокрема, росіяни отримують від Ірану дрони-камікадзе "Шахед", якими окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру в Україні.
Зокрема, нещодавно російський "Шахед" вдарив по складу мережі супермаркетів "Сільпо" під Києвом. Унаслідок цього почалася сильна пожежа.
На складі перебувала заморожена продукція на суму близько 400 млн гривень.
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