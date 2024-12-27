Росія розширює виробництво "Шахедів" та дронів-приманок в Алабузі, - CNN

Росія активно нарощує виробництво безпілотників іранської розробки Shahed-136 на заводі в Алабузькій спеціальній економічній зоні, що розташована в Татарстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що у 2023 році в Алабузі було виготовлено 2738 "шахедів", а за перші дев’ять місяців 2024 року цей показник зріс більш ніж удвічі - до 5760 одиниць.Також там було запущено серійне виробництво дешевших дронів-приманок.

Зазначається, що для прискорення виробничих темпів використовується імпорт із Китаю, а також низькокваліфікована робоча сила, зокрема підлітки та жінки з Африки.

У матеріалі йдеться про те, що завод виробляє дрони-приманки, відомі як "Гербера". Вони виготовлені з фанери та пінопласту, дешеві у виробництві та імітують радіолокаційний сигнал справжніх "шахедів".

За інформацією видання, Росія планує виготовити близько 10 000 "Гербер" до кінця 2024 року, що вдвічі більше за кількість Shahed-136.

Згідно з українськими дослідженнями, Росія почала випробування Shahed-136 з термобаричними боєголовками, які здатні спричиняти масштабні руйнування у закритих приміщеннях. Така зброя, також відома як вакуумні бомби, становить серйозну загрозу для міських районів.

За оцінками експертів, оборонна промисловість Росії наразі перевершує за потужністю всі країни ЄС, випускаючи зброю у чотири рази швидше.

Розширення площі для виробництва

Згідно з даними CNN, останнім часом у російській спецекономічній зоні "Алабуга" тривають роботи з масштабного розширення інфраструктури, призначеної для виробництва ударних безпілотників, включно з дронами серії "Шахед".

Аналітика супутникових знімків за період із березня до вересня 2023 року демонструє приріст виробничих площ на 55%, а також підвищення рівня захисту об’єкта за допомогою антидронових кліток і створення внутрішнього периметра безпеки.

Окрім залучення місцевих підлітків до робіт у складних умовах, програма "Алабуга" активно вербує працівників із африканських країн через проєкт "Алабуга Старт". Водночас Китай, попри офіційні заяви про "нейтральну позицію" у війні РФ проти України, надає компоненти та технології для виробництва цих БПЛА через мережу з 34 компаній.

В CNN повідомили, що у квітні український ударний безпілотник пошкодив частину об'єкта, що викликало підвищення заходів безпеки та введення інструкцій для працівників щодо екстреної евакуації. Незважаючи на це, виробництво продовжує зростати.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив на серйозності ситуації, вказуючи на критичний вплив виробництва "Алабуги" на бойові дії РФ проти України.

За інформацією Newsweek, Росія та Іран можуть підписати новий договір про стратегічне партнерство напередодні інавгурації Дональда Трампа у президенти США.