Росія зазнала чергової атаки дронів, в Усть-Лабинську палає нафтобаза

Судячи з постів у пабліках, загрозу застосування дронів у Краснодарському краї оголосили ще вночі. Однак під ранок місцеві канали міста Усть-Лабинськ стали писати порядок дій, що робити в разі атаки безпілотників.

Уже після 4 ранку в соцмережах стали поширюватися кадри, на яких було видно пожежу на місцевій нафтобазі.

OSINT-пабліки вважають, що було атаковано Полтавську нафтобазу. Відомо, що цей діючий об'єкт зберігання і перевалки нафтопродуктів із резервним парком близько 15 тисяч метрів кубічних, що обслуговує автомобільні та залізничні поставки палива.

До слова, також цього ранку росіяни поскаржилися на атаку дронів у Ленінградській області. Однак про жодні наслідки поки що інформації не було, а місцева влада відзвітувала про нібито збиті 25 БпЛА.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом усієї ночі звітував і продовжує звітувати, що ППО РФ збиває дрони, які летять на столицю Росії.

Водночас невідомі дрони залетіли на територію тимчасово окупованого Маріуполя. Попередньо, там було атаковано порт, після чого на об'єкті щонайменше виник темний і густий дим.