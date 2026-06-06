Россия подверглась очередной атаке дронов, в Усть-Лабинске пылает нефтебаза

В субботу под утро, 6 июня, Россия вновь подверглась атаке неизвестных беспилотников. В результате инцидента в одном из городов загорелась нефтебаза..
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по постам в пабликах, угрозу применение дронов в Краснодарском крае объявили еще ночью. Однако под утро местные каналы города Усть-Лабинск стали писать порядок действий, что делать в случае атаки беспилотников.
Уже после 4 утра в соцсетях стали распространяться кадры, на которых был виден пожар на местной нефтебазе.
OSINT-паблики полагают, что была атакована Полтавская нефтебаза. Известно, что этот действующий объект хранения и перевалки нефтепродуктов с резервным парком около 15 тысяч метров кубических, обслуживающий автомобильные и железнодорожные поставки топлива.
К слову, также эти утром россияне пожаловались на атаку дронов в Ленинградской области. Однако ни о каких последствиях пока информации не было, а местные власти отчитались о якобы сбитых 25 БпЛА.
Кроме того, мер Москвы Сергей Собянин на протяжении всей ночи отчитывался и продолжает отчитыватся, что ПВО РФ сбивает дроны, которые летят на столицу России.
В то же время неизвестные дроны залетели на территорию временно оккупированного Мариуполя. Предварительно, там был атакован порт, после чего на объекте как минимум возник темный и густой дым.
Напомним, в конце мая агентство Reuters написало, что практически все крупнейшие НПЗ в центральной части РФ полностью остановили или же существенно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атаке украинских беспилотников.
Также мы писали, что в ночь на 3 июня Силы обороны поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт Ленинградской области России.