Росія заявила про вуличні бої у Кутьківці: ЗСУ спростували фейк Генштабу РФ

Населений пункт Кутьківка, що входить до зони відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, залишається під повним контролем Сил оборони України.

Інформація про втрату позицій не підтверджується - Сили оборони утримують оборону без змін.

"Противник намагається діяти малими диверсійними групами, намагаючись інфільтруватися в населений пункт. Однак такі спроби виявляються завчасно та оперативно припиняються", - зазночили військові.

З їх слів, підрозділи 151 окремої механізованої бригади знищують ворожі групи ще на підступах до Кутьківки або під час їх укриття в зруйнованій забудові.

В ЗСУ зауважили, що заяви про нібито "захоплення" населеного пункту є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій рф і не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.