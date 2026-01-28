UA

Росія заявила про вуличні бої у Кутьківці: ЗСУ спростували фейк Генштабу РФ

Фото: глава Генштабу РФ Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Російські заяви про нібито захоплення Кутьківки виявилися черговим фейком. Сили оборони України утримують населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 16-й армійського корпусу ЗСУ.

Населений пункт Кутьківка, що входить до зони відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, залишається під повним контролем Сил оборони України.

Інформація про втрату позицій не підтверджується - Сили оборони утримують оборону без змін.

"Противник намагається діяти малими диверсійними групами, намагаючись інфільтруватися в населений пункт. Однак такі спроби виявляються завчасно та оперативно припиняються", - зазночили військові.

З їх слів, підрозділи 151 окремої механізованої бригади знищують ворожі групи ще на підступах до Кутьківки або під час їх укриття в зруйнованій забудові.

В ЗСУ зауважили, що заяви про нібито "захоплення" населеного пункту є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій рф і не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.

Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, що українські військові спростували заяви Валерія Герасимова про нібито захоплення російськими військами селища Куп’янськ-Вузловий. Населений пункт у Харківській області не перебуває під контролем окупантів і навіть не розташований безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Раніше Сили оборони неодноразово наголошували, що спроби прориву російських військ у напрямку Куп’янська завершуються для РФ значними втратами, тоді як місто залишається під контролем українських захисників.

Крім того, українські військові встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради. Операцію провели в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниХарківВійна в Україні