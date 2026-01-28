Россия заявила об уличных боях в Кутьковке: ВСУ опровергли фейк Генштаба РФ

Населенный пункт Кутьковка, входящий в зону ответственности подразделений 16 армейского корпуса, остается под полным контролем Сил обороны Украины.

Информация о потере позиций не подтверждается - Силы обороны удерживают оборону без изменений.

Фото: с. Кутьковка, Харьковская область (google.com/maps/place)

"Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтроваться в населенный пункт. Однако такие попытки выявляются заблаговременно и оперативно пресекаются", - отметили военные.

По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.

В ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта является очередным элементом информационно-психологических операций рф и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.

Кульковка была освобождена украинскими войсками в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. С тех пор населенный пункт находится под стабильным контролем Сил обороны Украины.