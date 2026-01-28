Россия заявила об уличных боях в Кутьковке: ВСУ опровергли фейк Генштаба РФ

Российские заявления о якобы захвате Кутьковки оказались очередным фейком. Силы обороны Украины удерживают населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 16-й армейского корпуса ВСУ.
Населенный пункт Кутьковка, входящий в зону ответственности подразделений 16 армейского корпуса, остается под полным контролем Сил обороны Украины.
Информация о потере позиций не подтверждается - Силы обороны удерживают оборону без изменений.
"Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтроваться в населенный пункт. Однако такие попытки выявляются заблаговременно и оперативно пресекаются", - отметили военные.
По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.
В ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта является очередным элементом информационно-психологических операций рф и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
Кульковка была освобождена украинскими войсками в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. С тех пор населенный пункт находится под стабильным контролем Сил обороны Украины.
Напомним, что украинские военные опровергли заявления Валерия Герасимова о якобы захвате российскими войсками поселка Купянск-Узловой. Населенный пункт в Харьковской области не находится под контролем оккупантов и даже не расположен непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Ранее Силы обороны неоднократно отмечали, что попытки прорыва российских войск в направлении Купянска завершаются для РФ значительными потерями, тогда как город остается под контролем украинских защитников.
Кроме того, украинские военные установили контроль над зданием Купянского городского совета. Операцию провели в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.