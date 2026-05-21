Війна в Україні

Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі

08:46 21.05.2026 Чт
1 хв
Це пряма небезпека для України та Європи
aimg Ірина Глухова
Фото: Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі (росЗМІ)

Росія офіційно доставила ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ.

Читайте також: Ядерні навчання РФ та Білорусі: яка їх мета та чи чекати посилення обстрілів України

У відомстві зазначили, що білоруські військові відпрацьовують отримання "спеціальних боєприпасів" для комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Ядерні навчання РФ

Нагадаємо, Росія почала ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів. Вони проводяться з 19-21 травня.

До маневрів залучено понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, а також 64 тисячі військових.

На навчаннях також відпрацюють питання підготовки та застосування ядерної зброї в Білорусі.

У Кремлі заявили, що мета маневрів - перевірка готовності військ та "стримування противника".

Україна назвала розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання "двох диктатур" безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Москва намагається використати навчання для інформаційного тиску на НАТО.

Російська ФедераціяБілорусьЯдерна зброя