Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі

У відомстві зазначили, що білоруські військові відпрацьовують отримання "спеціальних боєприпасів" для комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Ядерні навчання РФ

Нагадаємо, Росія почала ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів. Вони проводяться з 19-21 травня.

До маневрів залучено понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, а також 64 тисячі військових.