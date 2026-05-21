Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь

Россия официально доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.
В российском ведомстве отметили, что личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
Напомним, Россия начала ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов. Они проводятся с 19-21 мая.
К маневрам привлечено более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок, а также 64 тысячи военных.
На учениях также отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия в Беларуси.
В Кремле заявили, что цель маневров - проверка готовности войск и "сдерживание противника".
Украина назвала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения "двух диктатур" беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности.
Между тем аналитики Института изучения войны считают, что Москва пытается использовать учения для информационного давления на НАТО.