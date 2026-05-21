Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь

В российском ведомстве отметили, что личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Ядерные учения РФ

Напомним, Россия начала ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов. Они проводятся с 19-21 мая.

К маневрам привлечено более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок, а также 64 тысячи военных.