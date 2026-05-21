RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь

08:46 21.05.2026 Чт
1 мин
Это прямая опасность для Украины и Европы
aimg Ирина Глухова
Фото: Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь (росСМИ)

Россия официально доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.

Читайте также: Ядерные учения РФ и Беларуси: какова их цель и ждать ли усиления обстрелов Украины

В российском ведомстве отметили, что личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Ядерные учения РФ

Напомним, Россия начала ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов. Они проводятся с 19-21 мая.

К маневрам привлечено более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок, а также 64 тысячи военных.

На учениях также отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия в Беларуси.

В Кремле заявили, что цель маневров - проверка готовности войск и "сдерживание противника".

Украина назвала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения "двух диктатур" беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности.

Между тем аналитики Института изучения войны считают, что Москва пытается использовать учения для информационного давления на НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияБеларусьЯдерное оружие