Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі

08:46 21.05.2026 Чт
Це пряма небезпека для України та Європи
aimg Ірина Глухова
Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі
Росія офіційно доставила ядерні боєприпаси у польові пункти зберігання ракетної бригади на території Білорусі у межах ядерних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ.

У відомстві зазначили, що білоруські військові відпрацьовують отримання "спеціальних боєприпасів" для комплексів "Іскандер-М", спорядження ними ракет-носіїв, приховане висування підрозділів і підготовку до пусків.

Ядерні навчання РФ

Нагадаємо, Росія почала ядерні навчання за участю РВСН, Тихоокеанського та Північного флотів. Вони проводяться з 19-21 травня.

До маневрів залучено понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів, а також 64 тисячі військових.

На навчаннях також відпрацюють питання підготовки та застосування ядерної зброї в Білорусі.

У Кремлі заявили, що мета маневрів - перевірка готовності військ та "стримування противника".

Україна назвала розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання "двох диктатур" безпрецедентним викликом для глобальної безпеки.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Москва намагається використати навчання для інформаційного тиску на НАТО.

