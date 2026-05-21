Главная » Новости » Война в Украине

Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь

08:46 21.05.2026 Чт
Это прямая опасность для Украины и Европы
aimg Ирина Глухова
Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь Фото: Россия заявила о доставке ядерных боеприпасов в Беларусь (росСМИ)
Россия официально доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады на территории Беларуси в рамках ядерных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.

В российском ведомстве отметили, что личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Ядерные учения РФ

Напомним, Россия начала ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов. Они проводятся с 19-21 мая.

К маневрам привлечено более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных кораблей и 13 подводных лодок, а также 64 тысячи военных.

На учениях также отработают вопросы подготовки и применения ядерного оружия в Беларуси.

В Кремле заявили, что цель маневров - проверка готовности войск и "сдерживание противника".

Украина назвала размещение тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения "двух диктатур" беспрецедентным вызовом для глобальной безопасности.

Между тем аналитики Института изучения войны считают, что Москва пытается использовать учения для информационного давления на НАТО.

Российская Федерация Беларусь Ядерное оружие
Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников