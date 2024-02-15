Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні, - ЦНС

Росіяни продовжують вербувати найманців з різних країн для війни проти України. На боці армії РФ вже воюють десятки тисяч громадян Азії та Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, на території Росії продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі відправляються на території України. Росіяни обіцяють їм зарплата від 2 до 4 тисяч доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення.
Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії. В основному окупанти використовують їх для штурму українських позицій.
Як повідомлялось раніше, російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби.
Зокрема країна-терорист займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Останнім обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.
Також на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.
Ми також писали, що нещодавно Непал почав вимагати від Росії виплат компенсацій за загиблих на війні проти України його громадян.
До того ж нещодавно українським розвідникам стали відомі дані 141 найманця із Сирії, яких Росія завербувала на війну проти України.
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