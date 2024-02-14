Окупанти вербують найманців у Сирії для війни в Україні. ГУР показало списки
Українським розвідникам стали відомі дані 141 найманця із Сирії, яких Росія завербувала на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікує списки сирійських найманців, яких росія завербувала на війну проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.
До списку входить 141 найманець з Сирії, а саме:
1. Ашафар Мазід, 1983 р.н.;
2. Саміх Зіяд, 2000 р.н.;
3. Амер Муршид Касем, 1982 р.н.;
4. Алаа Аль-Мафлах Таама, 1983 р.н.;
5. Халед Малік, 1992 р.н.;
6. Ліман Муршид Хасан, 1989 р.н.;
7. Насіб Муршид Акрам¸1986 р.н.;
8. Мустафа Савах Абдалкадир, 1987 р.н.;
9. Тагер Халіфа, 1977 р.н.;
10. Салех Аль-Даріб Алі, 1994 р.н;
11. Зейд Ганім Саід, 1976 р.н.;
12. Гаім Юсеф, 1987 р.н.;
13. Алакад Абдулгані, 1975 р.н.;
14. Талал Ганім Салман, 1974 р.н.;
15. Мусір Ганім Джамал, 1979 р.н.;
16. Хасан Саід, 1980 р.н.;
17. Маджді Сакр Зіяд, 1997 р.н.;
18. Нісар Ганім Хасан, 1980 р.н.;
19. Гассан Хасан, 1979 р.н.;
20. Васіф Салама, 1978 р.н.;
21. Тарек Шарк Аддін Салам Джигад, 1992 р.н.;
22. Терек Аль-Шахаф, 1991 р.н.;
23. Рамі Зейд, 1980 р.н.;
24. Раід Камал, 1979 р.н.;
25. Аббас Валід, 1998 р.н.;
26. Васім Ракаа, 1991 р.н.;
27. Хусам Азам Салам, 1978 р.н.;
28. Аль-Кафірі Ібрагім, 1984 р.н.;
29. Сабр Сааду, 1990 р.н.;
30. Вісам Шагін Абдулькарім, 1983 р.н.
Весь список можна подивитись тут.
Як Росія вербує сирійців?
Як розповіли розвідники, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Після завершення вишколу сирійських найманців доправляють на авіабазу Хмеймім, а звідти - на територію РФ. Після прибуття в Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії.
Війна в Україні та роль Сирії
Ще на початку масштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року, The Wall Street Journal писало про те, що Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планувалося використати для штурму українських міст.
У березні 2023 року президент Сирії Башар Асад зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він заявив, що Росія нібито бореться з "неонацистами" та "старими нацистами", яким Захід дав притулок і підтримує.
Буквально нещодавно стало відомо, що на аеродромі Шайрат в Сирії готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлянню БПЛА "Shahed-136" та "Ababil-3".
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