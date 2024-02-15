Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине, - ЦНС

Россияне продолжают вербовать наемников из разных стран для войны против Украины. На стороне армии РФ уже воюют десятки тысяч граждан Азии и Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, на территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территорию Украины. Россияне обещают им зарплату от 2 до 4 тысяч долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.
Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии. В основном оккупанты используют их для штурма украинских позиций.
Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.
В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.
Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.
Мы также писали, что недавно Непал потребовал от России выплат компенсаций за погибших на войне против Украины его граждан.
К тому же, недавно украинским разведчикам стали известны данные 141 наемника из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины.
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