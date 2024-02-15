Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине, - ЦНС

Как сообщается, на территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территорию Украины. Россияне обещают им зарплату от 2 до 4 тысяч долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.

Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии. В основном оккупанты используют их для штурма украинских позиций.

Россияне вербуют на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

Мы также писали, что недавно Непал потребовал от России выплат компенсаций за погибших на войне против Украины его граждан.

К тому же, недавно украинским разведчикам стали известны данные 141 наемника из Сирии, которых Россия завербовала на войну против Украины.