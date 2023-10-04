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Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW

Середа 04 жовтня 2023 05:17
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Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW Фото: війська РФ вербують іноземців для служби у ВДВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська зазнають дефіциту кадрових військових для поповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби у ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у відносно елітних, але, ймовірно, підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв.

Одне з російських джерел 3 жовтня заявило, що у російських повітряно-десантних бригадах служать добровольці з Непалу. Крім того, в ISW раніше повідомляли, що кубинські добровольці також проходять службу в 106 дивізії ПДВ російської армії.

Ключові висновки ISW:

  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час телефонної конференції з російським військовим керівництвом виділив дивну групу російських збройних формувань, які діють на західному напрямку Запорізької області.
  • Російські війська запровадили підрозділи "Шторм-З" у складі звичайних російських підрозділів для проведення контратак проти українських успіхів на ключових ділянках фронту.
  • Українські війська 3 жовтня продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, а також на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Майже половина всіх окупаційних "чиновників" вищої та середньої ланки в окупованих районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це вихідці з Росії.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

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