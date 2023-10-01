Контракт на рік, премії й відпустки. ЗМІ з'ясували, як РФ вербувала кубинців на війну в Україні

Росія займаласб вербуванням громадн Куби на війну в Україні. Кубинцям обіцяли високу заробітню плату, премії та відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, кубинцям обіцяли зарплату у розмірі близько 200 000 рублів, це 2040 доларів. Варто зауважити, що така сума є надприбутком на Кубі, де середня місячна державна зарплата - 4209 песо (17 доларів).

Новобранці добровільно поїхали до Росії працювати на військових. Попередньо, їх вербували у соціальних мережах. За даними ЗМІ, на війну в Україну поїхали понад 100 кубинців.

Один з таких завербованих розповідав, що вони проходять навчання у російській Тулі.

Журналістам вдалось поспілкуватись у соцмережах з одним з "вербувальників". Як з'ясувалось, кубинцям пропонувалось підписати контракт на один рік. Він передбачає премію за підписання в розмірі 195 000 рублів, а потім місячну зарплату в 200 000 рублів плюс 15 днів відпустки після перших шести місяців роботи.

Окрім цього зафіксовано, що до кубинців у Росію почали переїздити і дружини з дітьми.

Окрім цього місцеві заявляють, що "Москва десятиліттями була непохитним союзником Куби, а Росія допомагає утримувати сім'ї".

Кубинські найманці

Міністерство закордонних справ Куби повідомляло, що мережа торгівлі людьми, яку влада намагається "нейтралізувати і ліквідувати", діяла з Росії, "щоб включити кубинських громадян, які там живуть, і навіть деяких кубинських громадян, у Збройні сили, що беруть участь у військових операціях в Україні".

Росія, яка має міцні політичні зв'язки з комуністичною Кубою, давно є важливим пунктом призначення для кубинських мігрантів, які прагнуть уникнути економічного застою у себе вдома.

Пізніше міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що його країна відкидає участь своїх громадян як найманців у війні. Це суперечить заяві посла Куби в Москві про те, що його уряд не виступає проти законної участі своїх громадян у війні Росії проти України.

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