Росія завдала удару по приміському поїзду на Запоріжжі, постраждали пасажири (фото)

Як уточнили у компанії, влучання сталося поблизу одного з вагонів.

"Моніторинговий центр Укрзалізниці сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Часу на евакуацію було вкрай мало. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які не встигли залишити вагон, отримали осколкові поранення. Усі обставини інциденту наразі уточнюються.

Постраждалим оперативно надали першу допомогу та передали медикам. Залізничники супроводжують пасажирів і залишаються поруч із ними в медичному закладі.

Наразі фахівці працюють над відновленням руху поїздів на пошкодженій ділянці.

В "Укрзалізниці" додали, що продовжують уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні та оперативно реагувати на всі загрози.

Також там показали, який вигляд має електричка після атаки.

Фото: Росія вдарила дроном по приміському поїзду на Запоріжжі (t.me/UkrzalInfo)