Росія завдала ударів по газовій інфраструктурі України: чи були відключення

Обстріл України 15 січня

Ще з вечора 14 січня окупанти випустили по Україні дрони. Під ранок 15 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет.

Загалом РФ випустила цієї ночі по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

За повідомленням Повітряних сил, противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.

Відомо, що у Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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