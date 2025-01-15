Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у Львівській області
Вранці середи, 15 січня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по території України. Під атакою опинилась енергетична інфраструктура Львівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового у Telegram.
"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози", - написав Садовий.
За його словами, ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону та України. Садовий зауважив, що наразі у низці областей введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає.
Оновлено о 9:25.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що РФ вдарила по регіону крилатими ракетами та безпілотником.
Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник, який було ліквідовано воїнам ППО. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.
А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.
"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями", - написав Козицький.
Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, а відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.
Згодом Козицький уточив, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.
Але поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
Атака РФ по Україні 15 січня
Сьогодні вранці Росія знову влаштувала масований обстріл по Україні. Спочатку російська армія запускала по території України безпілотники, а вночі стало відомо, що РФ підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Також РФ атакувала балістикою Харків. Пізніше вибухи прогриміли в районі Черкас. Зі свого боку, Польща підняла бойову авіацію.
Також у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла.
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