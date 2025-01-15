Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у Львівській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового у Telegram.

"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози", - написав Садовий.

За його словами, ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону та України. Садовий зауважив, що наразі у низці областей введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає.

Оновлено о 9:25.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що РФ вдарила по регіону крилатими ракетами та безпілотником.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник, який було ліквідовано воїнам ППО. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

А вже під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівську область крилатими ракетами.

"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями", - написав Козицький.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, а відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Згодом Козицький уточив, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.

Але поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

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