Росія вночі запустила 43 ракети та більше 70 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 15 січня Росія запустила проти України 117 повітряних цілей. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 77 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час комбінованого удару терористи використали ракети різних типів повітряного, наземного й морського басування, а також ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори:

одну балістичну ракету Іскандер-М/KN ворог запустив із Бєлгородської області;

сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 у Тульській області;

чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс у Волгоградській області;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації у Бєлгородській області;

74 "Шахеди" й дрони-імітатори різних типів із районів російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучились:

авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 10 ранку підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

трьох крилатих ракет "Калібр";

чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів. Ще 27 не досягли цілей й були локаційно втрачені.

Зазначається, що не всі ракети, які не потрапили до статистики збитих - досягли цілей.

"Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", - додають Повітряні сили.

Обстріл України

З початку масштабного вторгнення Росії на територію України, російські терористи регулярно здійснюють масовані удари, використовуючи різноманітні види озброєнь, що створює серйозну небезпеку для мирного населення.

Сьогоднішній ранок не став винятком. Спершу ворог використав безпілотні літальні апарати (БпЛА), а пізніше стало відомо, що Росія розгорнула в небі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У ранкові години Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) підтвердили факт запуску ворожих ракет.

Через ці атаки в кількох областях були введені екстрені відключення електроенергії, але пізніше їх скасували.

Детальніше про нічний обстріл - в матеріалі РБК-Україна.