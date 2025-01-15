З прицілом на Захід України. Що відомо про наслідки ракетної атаки Росії

Після нічного дронового терору Росія вранці атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації. Під прицілом ворога були переважно західні регіони, в деяких областях є "прильоти" по об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі газових.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про черговий масований удар РФ по Україні.

Головне на цю мить:

РФ атакували крилатими ракетами з літаків Ту-95мс. Монітори писали про пуски "Калібрів", балістики, ракет Х-22 з бортів Ту-22м3, керованих авіаракет. Імовірно, також РФ підіймала у повітря МіГ-31К (носій "Кинджалу").

Польща на тлі атаки підіймала в повітря свою бойову авіацію.

Вибухи чули у Харкові, на Чернігівщині, Івано-Франківщині, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях.

Ворог запустив вночі понад 70 дронів, а вранці понад 40 ракет зокрема й балістику. Знищено щонайменше 30 ракет. Серед цілей - газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.

Львівська область: влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. У селі Скнилів пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Поруч утворилася величезна вирва.

На Прикарпатті ціллю ракетної атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури.

Хмельницька область: вранці сили ППО знищили 4 ворожі цілі.

У Чернівецькій області фіксували проліт крилатої ракети. Без наслідків.

В низці регіонів вводили превентивні відключення світла.

Як відбувалася атака

Вночі Повітряні сили повідомили про зліт групи бомбардувальників Ту-95мс. Вже під ранок групи крилаті ракети почали заходити в повітряний простір України.

Крім того, за даними моніторингових каналів, ворог використав для атаки балістику, авіаційні ракети, "Калібри", ракети Х-22 з бортів Ту-22м3 та підіймав у повітря МіГ-31К (носій "Кинджалу").

Спочатку серію вибухів почули у Харкові, близько 06:08. В цей час в області вже фіксували перші крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області противник застосував балістику.

Вибухи чули й в Чернігівській області той час, як моніторингові канали писали про пуски росіянами балістики. Також пізніше ЗМІ повідомили про роботу ППО в Черкасах та на околицях міста.

Втім, переважна більшість ракет все ж рухалася на захід України. Гучно було в Івано-Франківській області. Також вибухи чули у Вінницькій та Хмельницькій областях. У Львівській області повідомляли про роботу ППО.

Польща, як це робить традиційно під час масованих ракетних атак РФ по Україні, підіймала бойову авіацію. Оперативне командування польських Збройних сил зазначило, що у Польщі приводили у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Превентивні відключення світла

У зв'язку з російською атакою в низці регіонів запроваджували превентивні відключення світла, про що повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", - написав він.

Обмеження почали вводити починаючи з 07:12. Загалом відключення торкнулися таких областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська.

Втім, після близько 09:00 екстрені відключення світла в деяких областях скасували.

Понад 40 випущених ракет. Мішень росіян - енергетика

На ранковий терор ворога вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, мішень для росіян незмінна: українська енергетика. Серед цілей - газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей.

"Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", - написав він.

Глава держави також додав, що Україна постійно потребує посилення наявних спроможностей повітряного щита.

"Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати", - повідомив Зеленський.

Що відомо про наслідки по областях

Львівська область

Ще під час першої нічної повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Силам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Втім, вже під час ранкової атаки на Львівську область полетіли ракети. Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про щонайменше три ворожі крилаті ракети.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - написав він.

Своєю чергою голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Зазначимо, що в Стрийському районі розташовані підземні газові сховища.

"На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", - проінформував Козицький.

Також він уточнив, що через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені два приватних будинки та дві господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила дахи будинків. Жертв і постраждалих немає. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

Крім того, в одному зі сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. На місце виїхали вибухотехніки.

Івано-Франківська область

Мер Іван Франківська Руслан Марцінків писав, що в самому місті без "прильотів", але повідомляв про роботу ППО в області.

Пізніше голова ОВА Світлана Онищук заявила, що на Прикарпатті ціллю ракетної атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури.

"В області працювали Сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація - під контролем. Дякуємо нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки", - написала вона.

Хмельницька область

У Хмельницькій області вранці сили ППО знищили 4 ворожі цілі. Наразі місця падіння уламків встановлюються.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - заявив керівник області Сергій Тюрін.

Чернівецька область

Під час ранкової масованої атаки РФ на Україну ворог порушив й повітряний простір Чернівецької області. Там, за словами голови ОВА Руслана Запарнюка, зафіксовано проліт крилатої ракети.

"На території нашої області, на щастя, жертв і руйнувань немає", - додав він.