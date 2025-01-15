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Россия нанесла удары по газовой инфраструктуре Украины: были ли отключения

Фото: РФ атаковала газовую инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали газовую инфраструктуру Украины 15 января. Несмотря на обстрелы, поставки газа для людей происходит бесперебойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины" в Telegram.

"Сегодня утром враг нанес очередные коварные удары по газовой инфраструктуре Украины. Как и раньше, враг стремится оставить украинцев без тепла и газа", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что все предприятия компании работают в штатном режиме. Поставка газа для населения происходит бесперебойно, отключений не было.

"Все последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время", - добавляют в компании.

 

Обстрел Украины 15 января

Еще с вечера 14 января оккупанты выпустили по Украине дроны. Под утро 15 января Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет.

Всего РФ выпустила этой ночью по Украине 43 ракеты и 74 дрона. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 дронов, еще 27 беспилотников не достигли целей.

По сообщению Воздушных сил, противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов.

Известно, что во Львовской области зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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