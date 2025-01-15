Россия нанесла удары по газовой инфраструктуре Украины: были ли отключения

"Сегодня утром враг нанес очередные коварные удары по газовой инфраструктуре Украины. Как и раньше, враг стремится оставить украинцев без тепла и газа", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что все предприятия компании работают в штатном режиме. Поставка газа для населения происходит бесперебойно, отключений не было.

"Все последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время", - добавляют в компании.