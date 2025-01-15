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Росія завдала ударів по газовій інфраструктурі України: чи були відключення

Україна , Середа 15 січня 2025 12:49
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Росія завдала ударів по газовій інфраструктурі України: чи були відключення Фото: РФ атакувала газову інфраструктуру України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували газову інфраструктуру України 15 січня. Попри обстріл, постачання газу для людей відбувається безперебійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Telegram.

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" наголошують, що всі підприємства компанії працюють в штатному режимі. Постачання газу для населення відбувається безперебійно, відключень не було.

"Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", - додають в компанії.

Обстріл України 15 січня

Ще з вечора 14 січня окупанти випустили по Україні дрони. Під ранок 15 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет.

Загалом РФ випустила цієї ночі по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

За повідомленням Повітряних сил, противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів.

Відомо, що у Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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