Росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці

Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.

Про це йдеться в повідомленні Кремля, передає РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

За тренувальними пусками спостерігав і президент РФ Володимир Путін.

"Під керівництвом Путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує Кремль, на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з "Плесецька" та балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря.

"Під керівництвом Путіна проводиться тренування щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", - прокоментував навчання міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Тим часом пропагандистські ЗМІ публікують відео нібито запуску цих ракет.