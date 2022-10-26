Росія завдала тренувального ядерного удару по полігону на Камчатці
Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.
Про це йдеться в повідомленні Кремля, передає РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
За тренувальними пусками спостерігав і президент РФ Володимир Путін.
"Під керівництвом Путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує Кремль, на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з "Плесецька" та балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря.
"Під керівництвом Путіна проводиться тренування щодо завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника", - прокоментував навчання міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Тим часом пропагандистські ЗМІ публікують відео нібито запуску цих ракет.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що Путін не піде на застосування ядерної зброї в Україні.
При цьому повідомлялося, що ядерний удар з боку Росії змінить перебіг війни в Україні і, швидше за все, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.
Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що американська сторона попередила Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.
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