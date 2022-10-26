Россия нанесла тренировочный ядерный удар по полигону на Камчатке

Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.

Об этом говорится в сообщении Кремля, передает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

За тренировочными пусками наблюдал и президент РФ Владимир Путин.

"Под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Как утверждает Кремль, на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

"Под руководством Путина проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника", - прокомментировал учения министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тем временем пропагандистские СМИ публикуют видео якобы пуска этих ракет.