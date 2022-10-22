США попередили Росію на випадок застосування ядерної зброї в Україні, - Блінкен

США попередили Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Дозвольте мені зі свого боку сказати - ми дуже чітко і прямо донесли до Росії наслідки будь-якого застосування ядерної зброї", - сказав він під час прес-конференції з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

За його словами, президент РФ Володимир Путін та інші росіяни ведуть "розпливчасті розмови" про ядерну зброю.

"Це верх безвідповідальності, особливо з боку члена Ради Безпеки ООН. Це те, на що ми дуже уважно дивимося і до чого ставимося дуже серйозно з огляду на те, що Росія вже зробила в Україні", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що сьогодні немає причин зміни дислокації ядерних сил США, але Вашингтон продовжує пильно стежити за РФ.